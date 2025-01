Zakończył się remont iglicy w kościele w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dąbiu przez pół roku obudowany był rusztowaniami. Właśnie zakończył się remont iglicy jednej z najwyższych wież w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Teraz mieszkańcy mogą oglądać efekty prac naprawczych w pełnej okazałości. Jak mówi ks. wikariusz Daniel Grocholewski, remont był pilnie potrzebny.- Kilka lat temu po uderzeniu pioruna było takie niebezpieczeństwo, że ta wieża na mogła zostać uszkodzona. Chcieliśmy jak najszybciej przystąpić do prac i akurat tego etapu, czyli tych najwyższych kondygnacji - mówi Grocholewski.To jednak nie koniec prac przy tym zabytkowym kościele - dodaje wikary.- Planujemy na wiosnę remont północnej i południowej ściany wieży. Od dołu do wysokości zabudowania kościoła. Może nie będzie to jakieś spektakularny etap, ale zawsze kolejny krok do tego, żeby już cała wieża została odnowiona - mówi Grocholewski.Wieża kościoła ma ponad 75 metrów wysokości i do 2008 roku była najwyższą wieżą kościelną w Szczecinie. Teraz palmę pierwszeństwa dzierży Katedra.