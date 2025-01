100 mln zł wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorskie służby i instytucje łączą siły by wspierać Ochotnicze Straże Pożarne.

Do jednostek w regionie trafi 100 milionów złotych na zakup sprzętu, który ma ułatwić druhom pracę w walce z pożarami, ale też z powodziami i huraganami. Znaczna część środków pochodzi z Funduszy Europejskich.List intencyjny na dofinansowanie dla OSP i samorządów w regionie podpisał m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.- Chcemy, żeby te ochotnicze straże były bardziej wyposażone w jakiś sprzęt, który jest pomocny przy usuwaniu skutków tego typu zdarzeń, jakie są powodowane przez zmiany klimatyczne. Ruszamy w kolejną podróż w drodze do podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego - mówi Geblewicz.Trzy lata czekaliśmy na ten moment. Żeby pomagać ludziom, musimy mieć odpowiednie zabezpieczenie - mówi Krzysztof Paluch z wojewódzkiego związku OSP.- Idziemy w sprzęt. Co jakiś czas nawiedzają nas huragany, złośliwości losu. Pomyśleliśmy, żeby wyposażyć nasze jednostki między innymi w agregaty prądotwórcze. Oprócz tego są to samochody wyposażone w sprzęt do usuwania wszelkich katastrof, plus pompy dużej wydajności - mówi Paluch.Dofinansowanie to nie tylko sprzęt. W Zachodniopomorskiem powstaną też nowe centra szkoleniowo-treningowe, które mają zachęcać do służby w straży pożarnej.W województwie działa około 500 jednostek OSP, w których służy około 15 tysięcy druhów.