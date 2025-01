Atrakcje na ferie w świnoujskim muzeum

Rozpoczęły się zapisy na zimowe zajęcia w świnoujskim muzeum. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji, jak szukanie bursztynów lampami UV czy obserwację gwiazd przy użyciu teleskopu.

Szczegółowy program przygotowany na ferie znajduje się na stronie muzeum





Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego zapewnia, że atrakcji będzie wiele.- Zaczynamy 22 stycznia, a kończymy 26 lutego. W tym się mieszczą te dwa tygodnie ferii lokalnych. Pierwszym tematem będzie jantar, świnoujskie złoto Bałtyku. Gwiazdy pod gwiazdami to 29 stycznia. Świnoujskie ferie z astronomią - wymienia Trawicki.Zapisy na warsztaty już ruszyły, o szczegółach opowiada Małgorzata Płońska-Nagaba.- Na warsztaty, które odbędą się w muzeum 25 stycznia i 15 lutego należy się zapisywać. Zapisy przyjmujemy drogą telefoniczną bądź drogą mailową. Są jedynymi atrakcjami odpłatnymi przygotowanymi na tegoroczną zimę. Koszt to jest ulgowy bilet wstępu do muzeum, czyli 16 złotych - tłumaczy Płońska-Nagaba.