W Choszcznie rozdano Szkolne Pulitzery 2024

To w ramach XX finału Konkursu Dziennikarskiego. Uczniowie zgłosili w tym roku 49 prac w dwóch kategoriach, tradycyjnej czyli prasowej i multimedialnej. Jury przyznało po trzy nagrody w każdej z nich.

Docenione prace dotyczyły zarówno aktualnych problemów mieszkańców powiatu choszczeńskiego, jak i historii miasta. Udział w konkursie to pokonywanie własnych słabości - przyznaje licealistka Julia Kamińska, którą jurorzy docenili za tekst "Z sercem do tradycji: o pasji do kultury ludowej - wywiad z Barbarą Laszko".



- Konkurs nauczył mnie, żeby nie być zamkniętym, czasem otworzyć się na innych, bo można poznać wiele ciekawych historii - podkreśliła.



Od kilku lat w pracach jury uczestniczy także - pochodzący z Choszczna - reportażysta i korespondent wojenny, Paweł Reszka.



Publikacje młodzieży są na coraz wyższym poziomie - przyznaje Reszka i dodaje, że praca "Mieszkańcy Bierzwnika", która zwyciężyła w kategorii wideo może startować w konkursach dla profesjonalistów.



- Coraz lepsze prace, jest ich coraz więcej, a niektóre już rzeczywiście: dojrzałe. Bo ta praca, która wygrała, to jest rzeczywiście kawał reportażu. Można by go pokazywać na "dorosłych konkursach" i miałby szansę zawalczyć o nagrody. Widać, że zaczynają się bawić montażem, dźwiękiem... Jest jeszcze bardzo dużo błędów, ale to już są prawdziwe programy i audycje - ocenił Reszka.



Konkurs Dziennikarski o nagrodę Pulitzera Szkolnego odbywa się w Choszcznie od 20 lat.

Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej.



Patronat nad konkursem objęło Radio Szczecin.



