Osiedle Głębokie "bez dogęszczania zabudowy"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińskie osiedle Głębokie bez ingerencji deweloperów. To ogólny wniosek z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Nowy plan ma ochronić historyczny charakter tej części miasta - mówi przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa radny Andrzej Radziwinowicz.



- Przede wszystkim celem tego planu jest niedogęszczanie zabudowy. Dlatego są też takie zapisy, jak o braku możliwości zabudowy wolnych działek. Te działki są w większości w posiadaniu gminy. Natomiast gmina rezygnuje z możliwości dogęszczania tej zabudowy właśnie po to, aby osiedle miało charakter kameralny - podkreślił Radziwinowicz.



Nowy plan dla osiedla Głębokie szczegółowo wskazuje także budynki, które będą podlegały całkowitej ochronie konserwatora zabytków.



- Ilość tych obiektów zmalała z 62 do ponad 30. Chodzi o to, żeby była mniejsza ingerencja konserwatora przy ewentualnych zmianach w tych budynkach. Natomiast te budynki, które są już wartościowe, historyczne: nie wolno ich wyburzyć, one muszą pozostać i ewentualne wszelkie modyfikacje muszą być zatwierdzane przez konserwatora - zaznaczył.



Uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Głębokie szczecińscy radni zajmą się na najbliższej sesji, czyli w przyszły wtorek.



