Nocna prohibicja w Szczecinie? Będą konsultacje

Będą konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia w Szczecinie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Taką decyzję podjęła na poniedziałkowym posiedzeniu Komisja do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta.- Kierujemy zapytania do rad osiedlowych, do szefów garnizonów, będziemy otwarci na różne grupy, też tych, którzy sprzedaż legalnie prowadzą, bo nie ma powodów, by wykluczać ich z tej debaty - poinformował radny Łukasz Tyszler.W ocenie radnej Renaty Łażewskiej kluczowymi, przy podejmowaniu dalszych decyzji w tej sprawie, powinny być opinie rad osiedlowych.- Bardzo bym się cieszyła, gdyby wszystkie rady osiedla podjęły ten temat, wyraziły swoje stanowisko: jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nocne na ich osiedlach, jaka jest liczba punktów sprzedaży alkoholu, czy to jest kłopot, czy nie - apelowała.Wstępny projekt zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do godz. 6. Jego ewentualne uchwalenie miałoby nastąpić w lutym lub w marcu tego roku.