Sesja szczecińskich radnych. Wśród tematów rekrutacja do żłobków

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli: Głębokie i Osów, będą jednymi z głównych tematów wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Ważnym punktem będzie także zmiana w przeprowadzeniu rekrutacji do publicznych żłobków. Chodzi o umożliwienie przyjęcia do tej placówki dzieci rodziców niepracujących lub nieuczących się w systemie dziennym.



- To zmiana rewolucyjna - uważa radna Renata Łażewska. - Jeśli są te wolne miejsca, a jest taka okoliczność, że rodzic, który nie pracuje, ma potrzebę pozostawienia dziecka na kilka godzin dziennie, czemu nie stworzyć mu takiej okazji i nie dać takiej szansy.



Sesja szczecińskiej Rady Miasta rozpocznie się o godzinie 10.



