Już niebawem polskie farmy wiatrowe na Bałtyku

Według eksperta mamy największy potencjał spośród wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego do tego, by rozwijać energię z morskich farm wiatrowych. źródło: https://pixabay.com/pl/2469104/Bru-nO/CC0 - domena publiczna

W przyszłym roku popłynie pierwszy prąd z farmy wiatrowej zbudowanej przez Orlen na Bałtyku.

Według eksperta mamy największy potencjał spośród wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego do tego, by rozwijać energię z morskich farm wiatrowych.





W Świnoujściu budowany jest port instalacyjny, który będzie służył do budowy farm, ma rozpocząć pracę w połowie tego roku. Do tego dochodzą jeszcze porty serwisowe - mówił Janusz Gajowiecki.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Pozwoli to na zasilenie czystą energią w ciągu trzech najbliższych lat kilku milionów gospodarstw. Do 2028 roku prąd pozyskiwany z farm wiatrowych na Bałtyku ma stanowić 20 procent energii elektrycznej zużywanej w Polsce - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.- Mówimy o Kołobrzegu, o Darłowie..., tam jest świetny potencjał do tego, żeby obsługiwać serwisowo farmy wiatrowe, które już są w trakcie produkcji energii elektrycznej. Minimum 100-150 osób codziennie jest zaangażowanych w obsługę farm wiatrowych - powiedział.Rozwój morskich i lądowych farm wiatrowych w ciągu najbliższych lat pozwoli na obniżenie cen prądu nawet o połowę. Zdaniem eksperta do 2032 roku konwencjonalne źródła energii powinny stanowić ok 20 proc. Docelowo energia z węgla powinna stanowić tylko kilka procent.Cała rozmowa na naszej stronie internetowej oraz na naszym Facebooku