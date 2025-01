A może ferie nad morzem? Kołobrzeg przedstawia listę atrakcji

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

W województwie zachodniopomorskim właśnie rozpoczynają się ferie. Nie wszyscy jednak decydują się na zimowy wyjazd. Kołobrzeskie jednostki miejskie przedstawiły ofertę dla tych, którzy ferie spędzą nad morzem.

Szansę na spędzenie ferii na sportowo daje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od poniedziałku wystartuje akcja "Trenuj z mistrzami", w której dzieci i młodzież wezmą udział w zajęciach poprowadzonych przez znanych sportowców z regionu - zapowiada Robert Szpak z MOSiR-u.



- Będziemy mieli wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, to będzie z nami mistrzyni olimpijska Małgorzata Hołub-Kowalik, będzie nasza brązowa medalistka z Atlanty - Joanna Nowicka. A na samym początku ferii zajęcia będzie prowadził Adam Frączczak - dodaje Szpak.



Do uczestnictwa w zajęciach zachęca też Tadeusz Kielar, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury. - Mamy akademię artystyczną, warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne, projektowanie gier wideo czy zajęcia taneczne - wymienia Kielar.



Miejskie atrakcje będą organizowane do 14 lutego, a ferie w naszym regionie potrwają jeszcze dwa dni dłużej.