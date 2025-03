Budynki do wyburzenia w Szczecinie. Jaki plan na ten rok?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sześć budynków komunalnych w Szczecinie do wyburzenia. Chodzi o obiekty przy ulicach Małopolskiej 60, Krakowskiej 34, Kaszubskiej 33, Krasińskiego 89, Nad Odrą 6 i 5 Lipca 6a.

- To plan tylko na rok 2025 - zapowiedział zastępca Prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - To są te budynki, które są tak zwanymi ruinami i przeszkadzają, a nie jakieś budynki, które służą nam. W oparciu oczywiście o budżet, który mamy w tej chwili przyjęty, te wyburzenia będą miały miejsce. Te porządki będą miały miejsce. Zakres naszych możliwości firm jest większy, ale zależny jest od pieniędzy.



Michał Przepiera nie ukrywa, że część uwolnionych - po wyburzeniu - gruntów zostanie prawdopodobnie wystawiona na przetarg. - Część terenów jest takich, które nie pracują i niepotrzebnie obciążają majątek miasta. A skoro są pewną wartością, mogą być zbyte i wówczas nabywcy mogą realizować te funkcje, które są zapisane głównie planami zagospodarowania przestrzennego.



Michał Przepiera dodał także, że Miasto Szczecin jeszcze w tym roku będzie aplikować o dodatkowe środki na kolejne wyburzenia. W sumie obiektów - niezbędnych do rozbiórki - pozostaje jeszcze kilkadziesiąt.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski