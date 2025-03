Nowy armator remontuje Ładogę. Otwarcie niebawem

Ładoga. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Statek motorowy "Ładoga" wrósł w krajobraz Szczecina, choć jego los ostatnio był niepewny. Trwa właśnie jego remont, który ma zakończyć się już niedługo.

Przez blisko 45 lat statek obsługiwał rejsy głównie na jeziorze Ładoga. Później jednostka miała być wykorzystywana do rejsów turystycznych, lecz jej stan techniczny na to nie pozwolił. Dlatego Ładoga na stałe zacumowała jako pływający hotel z restauracją. Teraz znalazł się nowy armator.



- Nie spodziewałem się takiego remontu. Woda, mróz. Łazienki chcieliśmy uratować, ale nic się nie udało. Problem mieliśmy z wodą, to było najgorszą rzeczą. Opanowaliśmy to już i przede wszystkim wszyscy są szczęśliwi, że mamy wodę. Robimy cały czas, jak jest tylko pogoda. Zaraz przychodzi nasz ponton, taki nieduży, który jest wielkości 16,5 metra na 5,5 m, który będzie jako słoneczny, widokowy. Zacumowany do Ładogi. Będzie można łodzią zacumować, wejść na jednostkę, zjeść obiad, odcumować i odpłynąć. Burty będę malował w najbliższych dniach - mówi Andrzej Cesarski.



Będą dwie restauracje, strefa dla dzieci, miejsce do tańca, a na pokładzie bar i kameralne koncerty. Otwarcie planowane jest na początek maja.