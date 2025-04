Szczecinianie uczczą pamięć Jana Pawła II

Spektakl, wieczorne czuwanie i premiera filmu to wydarzenie, w których będą mogli wziąć udział szczecinianie w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Papież Polak, dziś już święty Kościoła katolickiego zmarł 2 kwietnia 2005 roku w 27. roku swojego pontyfikatu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W kinach w całej Polsce, także w Szczecinie, dziś premiera filmu "21.37" w reżyserii Mariusza Pilisa, który pokazuje, jak Polacy zatrzymali się na moment po śmierci Jana Pawła II.- To film, którego potrzebujemy; zobaczymy w nim jak wtedy potrafiliśmy być razem, to film o wielkim pojednaniu, to, co było dobre i piękne potrafiliśmy połączyć w czyn - mówi ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.Jedno z wydarzeń będzie miało miejsce w parafii Matki Bożej Różańcowej w nowym kościele przy ul. Lwowskiej na szczecińskich Gumieńcach.- O godz. 17.45 spektakl teatralny pt. "Ojcze święty, dziękuję" wg myśli św. Jana Pawła II - dodaje ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.A o godz. 21 na Jasnych Błoniach wieczorne czuwanie modlitewne przy figurze św. Jana Pawła II.