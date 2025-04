Starcie Kaczyńskiego z Giertychem w Sejmie. Komentarze w "RsnW"

Starcie Jarosława Kaczyńskiego i Romana Giertycha podczas środowych obrad Sejmu. Z mównicy padły epitety i oskarżenia, a posłowie z ław skandowali wrogie hasła.

Kaczyński nazwał Giertycha między innymi "głównym sadystą" w kraju. "Jarku, siadaj, spokojnie" - odpowiadał mu Giertych.- To pokłosie podziału, który funkcjonuje na scenie politycznej - tłumaczył w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Marcin Palade, socjolog polityki. - Tego bardzo ostrego sporu między PiS-em, a Platformą; między Kaczyńskim, a Tuskiem i tym bardziej nie powinno nas to niestety zaskakiwać, że tego typu spór dzisiaj pojawił się w Sejmie. Myślę, że będziemy mieli jeszcze do końca tej kampanii wiele tego typu odsłon spektaklu, który nie powinien mieć miejsca.- Na tę całą sytuację bardzo wielu posłów patrzyło jak na coś, co jest swoistą polityczną hecą - zwracał uwagę prof. Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. - Uśmiechy, poklepywanie się, robienie zdjęć. Uważam to za absolutny skandal. I to jest nasza wspólna klęska, bo okazuje się, że jako wyborcy nie jesteśmy w stanie wykreować ludzi, którzy są z klasą i są w klasie politycznej.Sprawą starcia na linii Giertych-Kaczyński ma zająć się Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej.