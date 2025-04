Sławomir Mentzen w Szczecinie: obecny rząd nie dba o swoich podatników [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Publiczne pieniądze są marnowane, a obecny rząd nie dba o swoich podatników - mówił kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen podczas spotkania z wyborcami w Szczecinie.

Jak mówił na placu Solidarności, obywatele Ukrainy powinni płacić składki zdrowotne.



- Ukraińcy w Polsce mogą się leczyć w naszych szpitalach, przychodniach i nie płacą nawet składki zdrowotnej, a Polacy muszą. Czy wyobrażacie sobie, że Polacy jeżdżą do Niemiec i się tam leczą, nic za to nie płacąc? No nie, bo Niemcy to poważne państwo, tam trzeba płacić składkę - mówi kandydat Konfederacji na prezydenta.



Powinniśmy odrzucić zielony ład - dodał Mentzen.



- Nikt już w tę bzdurę nie wierzy, tylko my. Ci wariaci, ci co się do dróg przyklejają i trzeba ich odklejać żeby samochody jechały - mówi Sławomir Mentzen.



Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" - kandydat Konfederacji może liczyć na 19-procentowe poparcie, znajdując się za Rafałem Trzaskowskim 35%, a także Karolem Nawrockim 23 proc.

