Drogo jak u stomatologa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ceny usług stomatologicznych w Polsce rosną w zastraszającym tempie. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym 2025 roku zanotowano wzrost o 9 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Skąd te podwyżki? Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz, wiceprzewodnicząca komisji stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie tłumaczy, że problemem jest nie tylko wzrost kosztów materiałów czy energii, ale także fakt, że wielu pacjentów ogranicza leczenie z powodów finansowych.



- Wzrosły płace. My bez personelu nie jesteśmy w stanie funkcjonować i wiele osób jest zatrudnionych na umowę o pracę, więc z automatu my też musimy wygospodarować większe środki na utrzymanie naszych pracowników. Drugie: wzrosły niebotycznie opłaty za media. Gdzieś to wszystko musi się kompensować - tłumaczyła.



Wielu Polaków odkłada wizyty u dentysty do momentu, gdy dolegliwości stają się nie do zniesienia. Dr Magdalena Szewczyk stomatolog tłumaczy, że to wynik braku świadomości o konieczności profilaktyki.



- Generalnie katalog świadczeń stomatologicznych jest naprawdę bardzo rozbudowany i każdy, kto chciałby mógłby skorzystać z pełnego leczenia, jeżeli odpowiednio wcześnie do tego leczenia podejdzie. Te najprostsze procedury, które powodują zapobieganie próchnicy, zapobieganie rozwojowi chorób przyzębia są zapewnione - podkreśliła.



Szacuje się, że 16 proc. Polaków w grupie wiekowej 35-44 lata ma rozpoznane zaawansowane zapalenie przyzębia, a zdrowe przyzębie posiada zaledwie 1 proc.



Próchnica dotyka 95 proc. dorosłych, a przeciętny Polak ma ją aż w 13 zębach.



Edycja tekstu: Jacek Rujna