Węzeł Międzyzdroje na S3 na finiszu prac

Prawdopodobnie na początku sierpnia zakończone zostaną prace drogowe w okolicach nowego węzła Międzyzdroje.

Chodzi o odcinek budowanej S3, który utrudnia nieco przejazd w kierunku węzła Łunowo - informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Są prowadzone prace związane z barierami, będzie też musiało być wykonane oznakowanie poziome, no i wówczas, jeżeli te prace będą już w pełni zakończone, będziemy mogli ten przejazd uruchomić i to już będzie odcinek od węzła Łunowo do węzła Międzyzdroje - mówi Grzeszczuk.Do zakończenia prac przy budowie zachodniopomorskiej części es trójki brakuje jeszcze udrożnienia odcinka między Wolinem, a Troszynem. Jego pełna przepustowość planowana jest w połowie sierpnia tego roku.