Nowa atrakcja regionu cieszy się ogromnym powodzeniem

Ponad 1600 osób skorzystało już z nowej atrakcji turystycznej naszego regionu, czyli z tramwaju wodnego. Ten od trzech tygodni łączy Szczecin z Nowym Warpnem i Świnoujściem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W rejs do Nowego Warpna popłynęła reporterka Julia Nowicka i spytała podróżujących o wrażenia z wycieczki.- Dawno nie płynęliśmy stateczkiem, a kiedyś pływaliśmy tą żeglugą szczecińską. Cieszę się, że taka tafla, spokojna woda. - Rzadko kiedy mamy okazję oglądać Szczecin i okolice z tej perspektywy. Płyniemy pierwszy raz. - Płynę drugi raz statkiem. Jak byłem pierwszy raz, to tak bujało, że prawie wypadłem ze statku - mówią turyści.- To jest dla osób, które chcą delektować się tą atrakcją. Szczególnie ta trasa Szczecin-Nowy Warpno, ona jest po prostu magiczna - mówi Shivan Fate Starosta Policki.- Dlaczego tramwaj wodny, a nie na przykład samochód do Nowego Warpna - pyta reporterka.- Mama nie umie jeździć samochodem - odpowiada chłopiec.Rejsy odbywają się w każdy weekend wakacji. Pełna trasa ze Szczecina do Nowego Warpna trwa 4 godziny.