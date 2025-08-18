Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Chce przepłynąć Bałtyk wpław. W trakcie wyzwania zbiera pieniądze dla chorych dzieci

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Bartłomiej Kubkowski w nocy wypłynął ze Szwecji wpław przez Bałtyk zmierza w stronę polskiego wybrzeża.
Dla Kubkowskiego to czwarta próba walki z Bałtykiem. Trasa liczy 170 kilometrów, a jej meta zaplanowana jest w Mrzeżynie.

Najbliżej osiągnięcia celu pływak był w 2023 roku, gdy zabrakło mu niespełna 40 kilometrów do przepłynięcia morza.

Na całym dystansie Kubkowski nie może dotykać łodzi asekuracyjnej, a wodzie planuje spędzić blisko 60 godzin. Obecnie znajduje się na wysokości duńskiej wyspy Bornholm, a przed nim jeszcze ponad 100 kilometrów do brzegu w Polsce.

Poza celem sportowym, Kubkowski w czasie swojej próby zbiera także pieniądze dla fundacji Cancer Fighters zajmującej się dziećmi cierpiącymi na choroby nowotworowe. Obecnie licznik zbiórki zbliża się do kwoty 40 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

