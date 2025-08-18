Chce przepłynąć Bałtyk wpław. W trakcie wyzwania zbiera pieniądze dla chorych dzieci

Bartłomiej Kubkowski w nocy wypłynął ze Szwecji wpław przez Bałtyk zmierza w stronę polskiego wybrzeża.
Dla Kubkowskiego to czwarta próba walki z Bałtykiem. Trasa liczy 170 kilometrów, a jej meta zaplanowana jest w Mrzeżynie.
Najbliżej osiągnięcia celu pływak był w 2023 roku, gdy zabrakło mu niespełna 40 kilometrów do przepłynięcia morza.
Na całym dystansie Kubkowski nie może dotykać łodzi asekuracyjnej, a wodzie planuje spędzić blisko 60 godzin. Obecnie znajduje się na wysokości duńskiej wyspy Bornholm, a przed nim jeszcze ponad 100 kilometrów do brzegu w Polsce.
Poza celem sportowym, Kubkowski w czasie swojej próby zbiera także pieniądze dla fundacji Cancer Fighters zajmującej się dziećmi cierpiącymi na choroby nowotworowe. Obecnie licznik zbiórki zbliża się do kwoty 40 tysięcy złotych.
Najbliżej osiągnięcia celu pływak był w 2023 roku, gdy zabrakło mu niespełna 40 kilometrów do przepłynięcia morza.
Na całym dystansie Kubkowski nie może dotykać łodzi asekuracyjnej, a wodzie planuje spędzić blisko 60 godzin. Obecnie znajduje się na wysokości duńskiej wyspy Bornholm, a przed nim jeszcze ponad 100 kilometrów do brzegu w Polsce.
Poza celem sportowym, Kubkowski w czasie swojej próby zbiera także pieniądze dla fundacji Cancer Fighters zajmującej się dziećmi cierpiącymi na choroby nowotworowe. Obecnie licznik zbiórki zbliża się do kwoty 40 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Michał Król