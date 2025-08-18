Chce przepłynąć Bałtyk wpław. W trakcie wyzwania zbiera pieniądze dla chorych dzieci

Bartłomiej Kubkowski w nocy wypłynął ze Szwecji wpław przez Bałtyk zmierza w stronę polskiego wybrzeża.

Dla Kubkowskiego to czwarta próba walki z Bałtykiem. Trasa liczy 170 kilometrów, a jej meta zaplanowana jest w Mrzeżynie.Najbliżej osiągnięcia celu pływak był w 2023 roku, gdy zabrakło mu niespełna 40 kilometrów do przepłynięcia morza.Na całym dystansie Kubkowski nie może dotykać łodzi asekuracyjnej, a wodzie planuje spędzić blisko 60 godzin. Obecnie znajduje się na wysokości duńskiej wyspy Bornholm, a przed nim jeszcze ponad 100 kilometrów do brzegu w Polsce.Poza celem sportowym, Kubkowski w czasie swojej próby zbiera także pieniądze dla fundacji Cancer Fighters zajmującej się dziećmi cierpiącymi na choroby nowotworowe. Obecnie licznik zbiórki zbliża się do kwoty 40 tysięcy złotych.