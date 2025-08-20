Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po wakacjach tramwaje znów mają jeździć co 12 minut - tak zapowiedział wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski w maju tego roku.

Edycja tekstu: Michał Król

Od prawie trzech lat częstotliwość kursowania wynosi 15 minut, ale obecna liczba motorniczych pozwala spokojnie myśleć o przymiarkach do jej zwiększenia – mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.- Mamy 247 motorniczych na etatach i 41 motorniczych na umowach zleceniach. Jest to na pewno liczba zdecydowanie lepsza niż na początku 2024 roku, kiedy byliśmy po COVID-zie i był kryzys związany z zatrudnieniem - mówi Jachim.Zadowalająca jest również sytuacja w dostępnym taborze. Zajezdnia Golęcin dysponuje obecnie 80 wagonami, z czego 70 jest sprawnych, a obecne potrzeby wynoszą 42 pojazdy na linii – dodaje Jachim.- Jeśli chodzi o Pogodno, to mamy 170 wagonów, sprawnych w tej chwili 90. Potrzeba na takie codzienne wyjazdy 63-64 wagony - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich.Nasz reporter zapytał się szczecinian, czy tramwaje powinny kursować częściej.- Czekam na to, żeby tak było. Systematycznie w mieście, żeby te torowiska były tak jak należy, naprawdę naprawione, a nie blokada w każdym miejscu. - Jest to za rzadko. Co 5-7 minut jest ok, ale 12 to za rzadko. - To by było super. Córka mi ustawiła jak mam jeździć i na przykład jak muszę jechać do lekarza czy szpitala, to tak się dogrywa i nigdzie się długo nie czeka. - Jak będzie więcej motorniczych, to wtedy tak zrobią - mówią mieszkańcy.Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, wprowadzenie nowej częstotliwości kursowania tramwajów planowane jest od października. Czekamy na potwierdzenie tej informacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.