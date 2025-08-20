Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Po wakacjach tramwaje znów mają jeździć co 12 minut - tak zapowiedział wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski w maju tego roku.
Od prawie trzech lat częstotliwość kursowania wynosi 15 minut, ale obecna liczba motorniczych pozwala spokojnie myśleć o przymiarkach do jej zwiększenia – mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

- Mamy 247 motorniczych na etatach i 41 motorniczych na umowach zleceniach. Jest to na pewno liczba zdecydowanie lepsza niż na początku 2024 roku, kiedy byliśmy po COVID-zie i był kryzys związany z zatrudnieniem - mówi Jachim.

Zadowalająca jest również sytuacja w dostępnym taborze. Zajezdnia Golęcin dysponuje obecnie 80 wagonami, z czego 70 jest sprawnych, a obecne potrzeby wynoszą 42 pojazdy na linii – dodaje Jachim.

- Jeśli chodzi o Pogodno, to mamy 170 wagonów, sprawnych w tej chwili 90. Potrzeba na takie codzienne wyjazdy 63-64 wagony - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

Nasz reporter zapytał się szczecinian, czy tramwaje powinny kursować częściej.

- Czekam na to, żeby tak było. Systematycznie w mieście, żeby te torowiska były tak jak należy, naprawdę naprawione, a nie blokada w każdym miejscu. - Jest to za rzadko. Co 5-7 minut jest ok, ale 12 to za rzadko. - To by było super. Córka mi ustawiła jak mam jeździć i na przykład jak muszę jechać do lekarza czy szpitala, to tak się dogrywa i nigdzie się długo nie czeka. - Jak będzie więcej motorniczych, to wtedy tak zrobią - mówią mieszkańcy.

Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, wprowadzenie nowej częstotliwości kursowania tramwajów planowane jest od października. Czekamy na potwierdzenie tej informacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Edycja tekstu: Michał Król
Od prawie trzech lat częstotliwość kursowania wynosi 15 minut, ale obecna liczba motorniczych pozwala spokojnie myśleć o przymiarkach do jej zwiększenia – mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.
Zadowalająca jest również sytuacja w dostępnym taborze. Zajezdnia Golęcin dysponuje obecnie 80 wagonami, z czego 70 jest sprawnych, a obecne potrzeby wynoszą 42 pojazdy na linii – dodaje Jachim.
Nasz reporter zapytał się szczecinian, czy tramwaje powinny kursować częściej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9445 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9161 razy)
  3. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5576 razy)
  4. 10-kilometrowy korek na A6
    (od przedwczoraj oglądane 5220 razy)
  5. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od dzisiaj oglądane 5077 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]

Najnowsze podcasty