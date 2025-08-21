Teatry z całej Polski i Europy w Goleniowie

Goleniów będzie gościł po raz 26. teatry z całej Polski i Europy. W piątek startuje festiwal BRAMAT 2025.

- To nie tylko festiwal teatralny, to przede wszystkim okazja do spotkań i rozmów o sztuce i kulturze - podkreśla w audycji "Radio Szczecin na wieczór" Patryk Bednarski ze stowarzyszenia Teatr Brama. - BRAMAT jest po prostu definicją spotkania. My naprawdę miesiącami główkujemy, w jaki sposób my się możemy z ludźmi spotykać i spróbujemy nowych rzeczy. Wiemy, że możemy to robić za pomocą teatru, koncertów. Co roku szukamy też jakichś nowych sposobów.



Podczas festiwalu będzie można obejrzeć liczne spektakle, ale nie tylko w klasycznych salach teatralnych, na tym właśnie polega wyjątkowość tego wydarzenia. Patrycja Glądała z Teatru Brama podkreśla, że sztuka będzie obecna w przestrzeni miejskiej.



- Odbędzie się wiele wydarzeń w przestrzeni miejskiej, na plantach w Goleniowskim Domu Kultury. Wychodzimy do tych przestrzeni miejskich, chcemy się spotykać z ludźmi, z mieszkańcami - mówi Glądała.



Na festiwalu wystąpi ponad 300 artystów, wydarzenie potrwa do 31 sierpnia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski