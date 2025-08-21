Właścicielka samochodu, które wyprzedzało auta chodnikiem, nie ujawnia kto prowadził

Są pierwsze kary za szaleńczą jazdę chodnikiem przy ul. Miodowej w Szczecinie.
Dotarliśmy do właścicielki pojazdu, została przesłuchana - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" nadkom. Anna Gembala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
- Powiedziała, że to nie ona kierowała tym pojazdem. Nie wskazała również osoby, która nim jechała. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 złotych - mówiła Gembala.
To nie koniec sprawy. Wiemy kto jeszcze używa tego pojazdu, osoba ta zostanie dziś przesłuchana - dodała nadkom. Gembala.
- Myślę, że tutaj sprawa nie skończy się na mandacie, tylko zostanie skierowana do sądu. Przy poważnym wykroczeniu, a uważamy, że to jest poważne wykroczenie, jeżeli sprawa trafia do sądu, to może być grzywna nawet do 30 tysięcy złotych - mówiła Gembala.
Sąd może również ukarać kierowcę zakazem prowadzenia pojazdów. Do sprawy wrócimy.
Edycja tekstu: Michał Król
