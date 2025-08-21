Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Właścicielka samochodu, które wyprzedzało auta chodnikiem, nie ujawnia kto prowadził

Region Sławomir Orlik

Mat. Stopklatka Stop Cham
Mat. Stopklatka Stop Cham
Są pierwsze kary za szaleńczą jazdę chodnikiem przy ul. Miodowej w Szczecinie.
Wyprzedzał po chodniku, został bohaterem nagrania w internecie [WIDEO]

Wyprzedzał po chodniku, został bohaterem nagrania w internecie [WIDEO]

Nagranie pokazujące jak osobowe BMW wyprzedza chodnikiem sznur aut opublikowano w poniedziałek w internetowym kanale Stop Cham.

Dotarliśmy do właścicielki pojazdu, została przesłuchana - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" nadkom. Anna Gembala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Powiedziała, że to nie ona kierowała tym pojazdem. Nie wskazała również osoby, która nim jechała. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 złotych - mówiła Gembala.

To nie koniec sprawy. Wiemy kto jeszcze używa tego pojazdu, osoba ta zostanie dziś przesłuchana - dodała nadkom. Gembala.

- Myślę, że tutaj sprawa nie skończy się na mandacie, tylko zostanie skierowana do sądu. Przy poważnym wykroczeniu, a uważamy, że to jest poważne wykroczenie, jeżeli sprawa trafia do sądu, to może być grzywna nawet do 30 tysięcy złotych - mówiła Gembala.

Sąd może również ukarać kierowcę zakazem prowadzenia pojazdów. Do sprawy wrócimy.

Edycja tekstu: Michał Król
Dotarliśmy do właścicielki pojazdu, została przesłuchana - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" nadkom. Anna Gembala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
To nie koniec sprawy. Wiemy kto jeszcze używa tego pojazdu, osoba ta zostanie dziś przesłuchana - dodała nadkom. Gembala.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od wczoraj oglądane 7733 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od wczoraj oglądane 6093 razy)
  3. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5666 razy)
  4. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5512 razy)
  5. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 4962 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty