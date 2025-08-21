Właścicielka samochodu, które wyprzedzało auta chodnikiem, nie ujawnia kto prowadził

Są pierwsze kary za szaleńczą jazdę chodnikiem przy ul. Miodowej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Nagranie pokazujące jak osobowe BMW wyprzedza chodnikiem sznur aut opublikowano w poniedziałek w internetowym kanale Stop Cham.Dotarliśmy do właścicielki pojazdu, została przesłuchana - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" nadkom. Anna Gembala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Powiedziała, że to nie ona kierowała tym pojazdem. Nie wskazała również osoby, która nim jechała. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 złotych - mówiła Gembala.To nie koniec sprawy. Wiemy kto jeszcze używa tego pojazdu, osoba ta zostanie dziś przesłuchana - dodała nadkom. Gembala.- Myślę, że tutaj sprawa nie skończy się na mandacie, tylko zostanie skierowana do sądu. Przy poważnym wykroczeniu, a uważamy, że to jest poważne wykroczenie, jeżeli sprawa trafia do sądu, to może być grzywna nawet do 30 tysięcy złotych - mówiła Gembala.Sąd może również ukarać kierowcę zakazem prowadzenia pojazdów. Do sprawy wrócimy.