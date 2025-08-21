Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz

Basen w Kołobrzegu zostanie czasowo zamknięty [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Prace przy remoncie kołobrzeskiej hali Milenium wejdą w kolejny etap. To oznacza utrudnienia, które odczują m.in. użytkownicy miejskiej pływalni.
Termomodernizacja całego kompleksu rozpoczęła się wiosną. W czasie wakacji prowadzona była choćby wymiana wszystkich okien w obiekcie. Teraz przyjdzie czas na najważniejszą część inwestycji - zapowiada Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- 1 września zakładamy podjęcie prac związanych z wymianą poszycia dachowego, jak również ważnym elementem jest wymiana węzła cieplnego - mówi Banasiak.

Dotychczasowy dach po prostu przeciekał. Po jego wymianie zostanie na nim zamontowana fotowoltaika. W czasie tych prac część obiektu zostanie wyłączona z użytkowania.

- Basen będzie wyłączony w okresie trzech miesięcy, sala konferencyjna, nie będzie funkcjonowała restauracja - wylicza Banasiak.

Cała inwestycja zakończy się w styczniu przyszłego roku, a jej koszt to 30 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

