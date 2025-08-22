Dyskusja o modernizacji sił zbrojnych po eksplozji drona

Potrzebujemy modernizacji sił zbrojnych w kierunku lepszego wykrywania dronów - mówili eksperci w audycji "Radio Szczecin na wieczór".

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

W nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny eksplodował wojskowy dron. Śledczy przypuszczają, że przyleciał on z Białorusi. Jak mówił komandor Artur Bilski, były oficer kwatery głównej NATO - drony będą coraz większym zagrożeniem.- Taki dron może zostać wystrzelony na przykład z Morza Bałtyckiego w kierunku terminala Grupy Azoty. Drony mogą też zostać odpalone nawet w naszym kraju. Mogą zostać gdzieś pozostawione na terenie Polski. Mogą stąd zostać zdalnie uruchomione - podkreślał Bilski.- Trzeba uszczelnić system antydronowy na granicy - dodawał podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki Grom. - Myślę, że zainstalowanie przy obiektach infrastruktury krytycznej lub ważnych obiektach użyteczności publicznej systemów antydronowych to jest teraz największe wyzwanie dla modernizacji sił zbrojnych.Rząd chce zachęcić polskich przedsiębiorców do produkcji dronów i amunicji i przeznaczyć na to część środków z KPO.