Dyskusja o modernizacji sił zbrojnych po eksplozji drona

Potrzebujemy modernizacji sił zbrojnych w kierunku lepszego wykrywania dronów - mówili eksperci w audycji "Radio Szczecin na wieczór".
- Taki dron może zostać wystrzelony na przykład z Morza Bałtyckiego w kierunku terminala Grupy Azoty. Drony mogą też zostać odpalone nawet w naszym kraju. Mogą zostać gdzieś pozostawione na terenie Polski. Mogą stąd zostać zdalnie uruchomione - podkreślał Bilski.
- Trzeba uszczelnić system antydronowy na granicy - dodawał podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki Grom. - Myślę, że zainstalowanie przy obiektach infrastruktury krytycznej lub ważnych obiektach użyteczności publicznej systemów antydronowych to jest teraz największe wyzwanie dla modernizacji sił zbrojnych.
Rząd chce zachęcić polskich przedsiębiorców do produkcji dronów i amunicji i przeznaczyć na to część środków z KPO.
Jak mówił komandor Artur Bilski, były oficer kwatery głównej NATO - drony będą coraz większym zagrożeniem.