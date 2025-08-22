Inspekcja Handlowa sprawdziła hotelarzy z regionu

Brak cenników w pokojach hotelowych, używanie słowa hotel zamiast pensjonat - to najczęstsze błędy, jakie popełniają firmy w Zachodniopomorskiem.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecińska Inspekcja Handlowa w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" od początku lipca sprawdziła prawie 50. przedsiębiorców, między innymi z branży hotelarsko-gastronomicznej. W 18 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów.Najwięcej uchybień było w miejscowościach nadmorskich - mówi Beata Manios, rzeczniczka prasowa Inspekcji Handlowej.- Cenniki nie do końca prawidłowo wykonane, bądź w ogóle nie było ich w pokojach hotelowych. Powinny dotyczyć zarówno noclegów, ale także innego zakresu usług. Może to być parking, może być pobyt zwierząt - mówi Manios.Część firm będzie musiała zapłacić kary, a wobec części Inspekcja Handlowa rozpoczęła postępowania administracyjne.Wakacyjne kontrole potrwają do połowy września.