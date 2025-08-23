Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wszystko dla psów na rozszczekanych targach na Łasztowni [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pokazy psich sportów zajęcia z behawiorystą oraz akcesoria od lokalnych producentów. Na szczecińskiej Łasztowni na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwają V SZCZEKcińskie Targi Psijemności.
To okazja dla właścicieli czworonogów do porozmawiania z ekspertami lub obejrzenia pokazów psiego fitnessu czy dogfrisbee.

- Przyszliśmy tutaj z racji tego, że jesteśmy nowi w całym świecie pieskowania. Po prostu z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda, kogo można spotkać, z kim porozmawiać i czego się nowego dowiedzieć. - Mam dwa wspaniałe pieski. Jeden to jest owczarek belgijski, drugi to jest w typie owczarka belgijskiego. Lubię dla nich kupować rzeczy. Wolę dla nich niż dla siebie, więc bardzo chętnie przyszliśmy. Codziennie chodzimy do lasu, więc czasami do ludzi też się przyda - mówią odwiedzający.

- Można tutaj znaleźć porady psiego dietetyka, informacje o aromaterapii dla zwierząt, ale także wszystkie gadżety potrzebne do tego, żeby wyprowadzić swojego psa - mówi Agnieszka Górska z Żeglugi Szczecińskiej.

Psie targi trwają dziś do godziny 17 oraz jutro od godziny 10.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Julii Nowickiej

