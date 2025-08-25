"Kierujący pojazdem marki BMW...", czyli kosztowny finał jazdy po chodniku

Sąd zajmie się jazdą po chodniku na szczecińskim Osowie. Nagranie - pokazujące jak osobowe BMW wyprzedza chodnikiem na ulicy Miodowej sznur aut - opublikowano tydzień temu w internetowym kanale "Stop Cham".

Policja dotarła już do właścicielki pojazdu. Jednak kobieta ta poinformowała, że to nie ona kierowała i nie wie, kto tym samochodem jechał. Została za to ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych.Funkcjonariusze ustalili jednak, że autem kierował jej konkubent. 45-letni mężczyzna został przesłuchany i przyznał się do winy.- Dobrowolnie podał się karze, co oznacza, że do sądu zostanie skierowany wniosek i ten wniosek będzie obejmować 5 tysięcy grzywny. On wnioskuje o taką karę dla siebie i 6-miesięczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.To jednak nie koniec sprawy.- Podczas wykonywanych czynności okazało się, że ten mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, więc jadąc tym samochodem złamał sądowy zakaz. W związku z tym popełnił dodatkowo przestępstwo - dodała nadkomisarz Gembala.Za to przestępstwo może grozić kierowcy od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.Edycja tekstu: Jacek Rujna