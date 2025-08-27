Służby ćwiczą działania w przypadku katastrofy ekologicznej na Bałtyku

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To tylko ćwiczenia. Na morzu Bałtyckim zderzyły się dwie jednostki. Wyciekające paliwo zanieczyszcza wody i plaże w okolicach Świnoujścia. To scenariusz trwających ćwiczeń zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego Balex Delta 2025, które odbywają się w świnoujskim porcie.





- Międzynarodowe jednostki: Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania oraz Niemcy. Zadania podstawowe to rozstawienie zapór przeciwolejowych, zebranie z powierzchni wody do zbiorników na wody zaolejone - wylicza Kluska.



Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw uspokaja, że podobne zdarzenia na Bałtyku są rzadkością.



- Takiego typu katastrofy, dużego rozlewu olejów, na szczęście w naszym rejonie nie miały miejsca. Natomiast na świecie są. To są najczęściej zderzenia tankowców - mówi Jurzyk-Nordlöw.



W ćwiczeniach bierze udział łącznie około 400 osób.



