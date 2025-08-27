Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Służby ćwiczą działania w przypadku katastrofy ekologicznej na Bałtyku

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
To tylko ćwiczenia. Na morzu Bałtyckim zderzyły się dwie jednostki. Wyciekające paliwo zanieczyszcza wody i plaże w okolicach Świnoujścia. To scenariusz trwających ćwiczeń zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego Balex Delta 2025, które odbywają się w świnoujskim porcie.
Scenariusz ćwiczeń zakłada udział kilkudziesięciu jednostek - wyjaśnia Sebastian Kluska, Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

- Międzynarodowe jednostki: Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania oraz Niemcy. Zadania podstawowe to rozstawienie zapór przeciwolejowych, zebranie z powierzchni wody do zbiorników na wody zaolejone - wylicza Kluska.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw uspokaja, że podobne zdarzenia na Bałtyku są rzadkością.

- Takiego typu katastrofy, dużego rozlewu olejów, na szczęście w naszym rejonie nie miały miejsca. Natomiast na świecie są. To są najczęściej zderzenia tankowców - mówi Jurzyk-Nordlöw.

W ćwiczeniach bierze udział łącznie około 400 osób.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7120 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5601 razy)
  3. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3692 razy)
  4. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3410 razy)
  5. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 3355 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty