Street View Art Meeting - oficjalne otwarcie we Freedom Galery. A w sobotę: Trasa Zamkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wystawa zbiorowa artystów, którzy w weekend będą malować filary szczecińskiej Trasy Zamkowej rozpoczęła drugą edycję Street View Art Meeting.

Siedmiu artystów m.in. z Niemiec, Szwecji i Polski zaprezentowało swoje prace studyjne podczas wernisażu we Freedom Galery przy ulicy Chmielewskiego.



- Jestem chyba na czwartej wystawie tu i jak zwykle mi się podoba. - Cudowna wystawa, naprawdę, jestem zaskoczony, że aż tak ładne są te prace. - Graffiti, street art, chyba głównie to. - Jest różnorodność samych prac oraz artystów, widać różne techniki. - Graffiti jest poniekąd wspólnym mianownikiem, ale każdy ma swój wyjątkowy styl. - Zazwyczaj nie bywam na takich wystawach i nie siedzę w tym klimacie, ale podoba mi się coś takiego, innego - mówili.



- Są to ludzie, którzy wykonują te obrazy, murale, graffiti od dziesiątek lat, więc nie są to ludzie z przypadku. Dobór jest zawsze bardzo prosty: są to ludzie po prostu z dużym dorobkiem, ciekawym zapleczem artystycznym i to wystarczy w zupełności - podkreślił

Maciej "Kreda" Jurkiewicz.



Szczeciński festiwal street artu potrwa do niedzieli. W sobotę artyści będą malować filary Trasy Zamkowej przy ulicy Energetyków w godz. 10-18, a w niedzielę w godz. 10-15.



Edycja tekstu: Jacek Rujna