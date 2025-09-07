"Sztuka jutra" w rękach dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolaże przestrzenne, inspirowane sztuką Romana Lipskiego tworzyły dzieci w Muzeum Narodowym w Szczecinie. To w ramach zajęć z cyklu edukacyjnego "Sztuka jutra".

- Robię chyba najlepszą pracę plastyczną w moim życiu. Nosi tytuł "Fantazja". Wykorzystuję papier, klej, pisaki i nożyczki. - Próbuję właśnie stworzyć coś takiego, jak widziałam na dole. Takie różne figury, mniejsze i kolorowe. - Góra Fantazji jest pełna kolorów... - mówią mali artyści.



- Wszystko jest inspirowane twórczością artysty i nową technologią 4R. Dzieci wykorzystują kartony, tektury, folię aluminiową czy pisaki akrylowe. No i jest potrzebna wyobraźnia do tego. Dzieci zabierają te prace ze sobą do domu - dodaje Agata Kamińska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.



Wystawę Romana Lipskiego pt. "Quantum Babylon" można oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie do 21 września br.



Autorka edycji: Joanna Chajdas, Elżbieta Bielecka