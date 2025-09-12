Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Targi Agro Pomerania w Barzkowicach wystartowały [ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Targi Agro Pomerania w Barzkowicach. Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]
Po raz 37. Barzkowice stały się rolniczą stolicą regionu. Rozpoczęły się targi Agro Pomerania. Sprawdziliśmy, jak wygląda atmosfera w pierwszy dzień targowy.
Tłumy pojawiały się w Barzkowicach od godzin porannych. Jedni przychodzili z dokładnymi planami, drudzy – rozejrzeć się po stoiskach.

- Przyjechałam właśnie po drzewka owocowe. Najbardziej mi zależy na jabłoni kolumnowej. - Kupiłam jakieś tam kwiatki. Podobała mi się - mówią odwiedzający.

A jest po co przychodzić, każdy może znaleźć coś dla siebie – zapewnia Małgorzata Piotrowska, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

- Z nowości mamy Przystanek Baszkowicki KGW. Ponad 40 kół gospodyń wiejskich zgłosiło się do nas i tworzą strefę. Mamy zawody międzynarodowe Stihl Timbersports. Targi są dla wszystkich. Całe rodziny mają tutaj miejsce, żeby spędzić czas, zapełnić swoje ogrody - mówi Piotrowska.

Dzisiaj targi czynne są do godziny 18, natomiast cała impreza trwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Kacpra Narodzonka.

Najnowsze podcasty