Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

U diagnosty zostawimy więcej pieniędzy - cena przeglądu samochodu w górę

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Weszło w życie rządowe rozporządzenie w tej sprawie.
Podstawowa stawka wynosi teraz 149 złotych. To o 50 złotych więcej, niż dotychczas. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele stacji kontroli pojazdów. Chcieli, by opłata wynosiła co najmniej 200 złotych. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis w tej sprawie:

- Nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. To kwestia elementarnego bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo musi być wzmacniane, a nie osłabiane - mówi Bukowiec.

Diagności tłumaczą konieczność podwyżki coraz wyższymi kosztami działalności gospodarczej. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów wskazał, że te same ceny przeglądów obowiązują od wielu lat:

- Od 21 lat cena nie była waloryzowana. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja o 84 proc. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy - mówi Rytel.

Ministerstwo infrastruktury pracuje również nad nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pojazdów. Mają się w nich znaleźć między innymi nowe obowiązki dla diagnostów.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 7967 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od przedwczoraj oglądane 4054 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3105 razy)
  4. Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112
    (od 16 września oglądane 2449 razy)
  5. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2130 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty