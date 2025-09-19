U diagnosty zostawimy więcej pieniędzy - cena przeglądu samochodu w górę

Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Weszło w życie rządowe rozporządzenie w tej sprawie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Podstawowa stawka wynosi teraz 149 złotych. To o 50 złotych więcej, niż dotychczas. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele stacji kontroli pojazdów. Chcieli, by opłata wynosiła co najmniej 200 złotych. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis w tej sprawie:- Nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. To kwestia elementarnego bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo musi być wzmacniane, a nie osłabiane - mówi Bukowiec.Diagności tłumaczą konieczność podwyżki coraz wyższymi kosztami działalności gospodarczej. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów wskazał, że te same ceny przeglądów obowiązują od wielu lat:- Od 21 lat cena nie była waloryzowana. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja o 84 proc. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy - mówi Rytel.Ministerstwo infrastruktury pracuje również nad nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pojazdów. Mają się w nich znaleźć między innymi nowe obowiązki dla diagnostów.