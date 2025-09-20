Przebudowa ulicy Emilii Plater ruszy później niż planowano [ZDJĘCIA]

Remont ulicy Emilii Plater w Szczecinie przełożony na początek przyszłego roku. Pierwotnie modernizacja miała ruszyć jesienią.

Jak mówi Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich, okres projektowania został przedłużony przez konieczność przeprojektowania sieci kanalizacji deszczowych.- Oczywiście trzeba też zaktualizować pewne decyzje, uzgodnienia z tego tytułu, siłą rzeczy nie będziemy wchodzić z takimi ciężkimi robotami budowlanymi, bo zaraz jest okres zimowy, świąteczny, noworoczny - mówi Zieliński.Przebudowa ul. Emilii Plater planowana jest na odcinku od Sczanieckiej do Firlika. Przebudowana postanie jezdnia, chodnik i zatoczki autobusowe, pojawi się też nowy parking.