Sedinum
Przebudowa ulicy Emilii Plater ruszy później niż planowano [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Remont ulicy Emilii Plater w Szczecinie przełożony na początek przyszłego roku. Pierwotnie modernizacja miała ruszyć jesienią.
Jak mówi Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich, okres projektowania został przedłużony przez konieczność przeprojektowania sieci kanalizacji deszczowych.

- Oczywiście trzeba też zaktualizować pewne decyzje, uzgodnienia z tego tytułu, siłą rzeczy nie będziemy wchodzić z takimi ciężkimi robotami budowlanymi, bo zaraz jest okres zimowy, świąteczny, noworoczny - mówi Zieliński.

Przebudowa ul. Emilii Plater planowana jest na odcinku od Sczanieckiej do Firlika. Przebudowana postanie jezdnia, chodnik i zatoczki autobusowe, pojawi się też nowy parking.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

wrzesień 2025
