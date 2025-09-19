Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przebrali się w stroje z epoki wczesnego średniowiecza i przyjęli role paziów, rycerzy, chłopów, a nawet księżniczek i dam dworu. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 20 na szczecińskich Pomorzanach upamiętnili 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego.
Przygotowali inscenizację, która była żywą lekcją historii.

- Bolesław rósł pod czujnym okiem ojca, wśród dymów świętych ołtarzy i grzmotów ćwiczeń wojennych. - Czułam się na tej scenie dobrze, choć był lekki stres. - Byłem statystą, więc za bardzo nic nie robiłem, ale miałem jeden ruch, w którym zablokowywałem Bolesława przed przyjściem do Mieszka - relacjonują uczniowie.

- Chciałyśmy wszczepić w naszych uczniów miłość do historii i chęć zgłębiania źródeł historycznych. Dziś poznali, jak wygląda strój wczesnego średniowiecza - dodaje Beata Pusiak-Marek.

Wydarzeniu towarzyszyły pokazy mody średniowiecznej, treningi konnych rycerzy i stoiska z rękodziełem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

