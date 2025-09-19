Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Upojona alkoholem spacerowała z niemowlęciem

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)
Pijana opiekowała się niemowlęciem - usłyszała zarzuty. Irena D. w styczniu miała spożywać alkohol podczas spaceru z dzieckiem w Szczecinie.
35-latka nie potrafiła zachować równowagi i nakarmić trzymiesięcznego syna. W organizmie miała ponad 2 promile alkoholu.

Prokurator Rejonowy oskarżył ją o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 35-latka przyznała się do winy. Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

