Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]

Rzeka Bukowa na szczecińskim Pogodnie sprawia działkowiczom - przy ulicy Janka Muzykanta - sporo problemów.

Ostatnie ulewy sprawiły, że rzeka - po raz kolejny - wystąpiła z koryta. Teraz działkowicze na własną rękę układają worki z piaskiem, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Domagają się też pomocy od władz miasta.



- Co tu będę opowiadał? Zobaczy pan sam... Działka 316, wody tu było aż tyle. Wyżej niż moje kolana. Ta dynia to w wodzie była cała... Kosiarki zalane, wszystko pływało. - Sami próbujemy działać. Układamy worki. - Radzimy sobie sami na razie. Do Wód Polskich piszemy, ale trzeba chyba iść od razu do ich prezesa - skarżą się mieszkańcy.



Działkowicze z prośbą o pomoc zwrócili się do radnej Koalicji Obywatelskiej, Ilony Milewskiej. Problemem zajmują się szczecińskie Wody Polskie, w ramach projektu odprowadzania wód ze zlewni rzeki Bukowej.



- Już prace się zaczęły, prowadzone są na odcinku ulicy Inspektowej na Krzekowie. Wzmacniają teraz te brzegi, a w przyszłości - mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już w 2026 roku - zostanie przeprowadzony projekt wymiany przepustów - dodaje Milewska.



Podtopienia występują w okolicach odcinka rzeki Bukowej, powyżej jeziora Słonecznego, na którym prace prowadzą Wody Polskie. Będziemy m.in. odmulać dno koryta rzeki po to, żeby nie wylewała - mówi rzecznik instytucji Marek Synowiecki.



- Mam nadzieję, że jak już zakończymy te prace - na przełomie października i listopada - to ograniczymy to zjawisko podtapiania okolicznych działek i terenów - dodaje Synowiecki.



W związku z pracami na rzece Bukowej - 1 października o godzinie 10 w siedzibie Wód Polskich w Szczecinie - odbędą się konsultacje z mieszkańcami.



