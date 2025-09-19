Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz

Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne
Rzeka Bukowa na szczecińskim Pogodnie sprawia działkowiczom - przy ulicy Janka Muzykanta - sporo problemów.
Ostatnie ulewy sprawiły, że rzeka - po raz kolejny - wystąpiła z koryta. Teraz działkowicze na własną rękę układają worki z piaskiem, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Domagają się też pomocy od władz miasta.

- Co tu będę opowiadał? Zobaczy pan sam... Działka 316, wody tu było aż tyle. Wyżej niż moje kolana. Ta dynia to w wodzie była cała... Kosiarki zalane, wszystko pływało. - Sami próbujemy działać. Układamy worki. - Radzimy sobie sami na razie. Do Wód Polskich piszemy, ale trzeba chyba iść od razu do ich prezesa - skarżą się mieszkańcy.

Działkowicze z prośbą o pomoc zwrócili się do radnej Koalicji Obywatelskiej, Ilony Milewskiej. Problemem zajmują się szczecińskie Wody Polskie, w ramach projektu odprowadzania wód ze zlewni rzeki Bukowej.

- Już prace się zaczęły, prowadzone są na odcinku ulicy Inspektowej na Krzekowie. Wzmacniają teraz te brzegi, a w przyszłości - mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już w 2026 roku - zostanie przeprowadzony projekt wymiany przepustów - dodaje Milewska.

Podtopienia występują w okolicach odcinka rzeki Bukowej, powyżej jeziora Słonecznego, na którym prace prowadzą Wody Polskie. Będziemy m.in. odmulać dno koryta rzeki po to, żeby nie wylewała - mówi rzecznik instytucji Marek Synowiecki.

- Mam nadzieję, że jak już zakończymy te prace - na przełomie października i listopada - to ograniczymy to zjawisko podtapiania okolicznych działek i terenów - dodaje Synowiecki.

W związku z pracami na rzece Bukowej - 1 października o godzinie 10 w siedzibie Wód Polskich w Szczecinie - odbędą się konsultacje z mieszkańcami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
- Już prace się zaczęły, prowadzone są na odcinku ulicy Inspektowej na Krzekowie. Wzmacniają teraz te brzegi, a w przyszłości - mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już w 2026 roku - zostanie przeprowadzony projekt wymiany przepustów - dodaje Milewska.
- Mam nadzieję, że jak już zakończymy te prace - na przełomie października i listopada - to ograniczymy to zjawisko podtapiania okolicznych działek i terenów - dodaje Synowiecki.

Najnowsze podcasty