Sedinum | Leszek Herman

Akcja "Z kulturą w naturę". Najmłodsi sprzątają Świnoujście

Region Joanna Maraszek

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
W Świnoujściu rozpoczęło się wielkie sprzątanie świata, które swój finał będzie miało w niedzielę.
Z workami w teren ruszyli uczniowie i przedszkolaki. Sprzątają tereny wokół budynków, w których się uczą.

Sprawdziliśmy, jakiego rodzaju odpady trafiają na pobliskie trawniki. - Najwięcej jest szkła, głównie są to butelki. - Ludzie powinni się nauczyć recyklingu, żeby planeta była jak najbardziej czysta, bo za 30 lat, jeśli ludzie się nie zmienią, to będzie więcej śmieci niż ryb i oceanu - mówią uczniowie.

- Dzieci edukują się, kształtując od małego dobre nawyki. Wyrośnie pokolenie, które rzeczywiście będzie chciało zadbać o naszą planetę - dodaje Jolanta Świst, wychowawca klasy II C, Szkoła Podstawowa numer 6.

W tym roku akcja sprzątania świata odbywa się pod hasłem "Z kulturą w naturę".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

