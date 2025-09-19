Akcja "Z kulturą w naturę". Najmłodsi sprzątają Świnoujście

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W Świnoujściu rozpoczęło się wielkie sprzątanie świata, które swój finał będzie miało w niedzielę.

Z workami w teren ruszyli uczniowie i przedszkolaki. Sprzątają tereny wokół budynków, w których się uczą.



Sprawdziliśmy, jakiego rodzaju odpady trafiają na pobliskie trawniki. - Najwięcej jest szkła, głównie są to butelki. - Ludzie powinni się nauczyć recyklingu, żeby planeta była jak najbardziej czysta, bo za 30 lat, jeśli ludzie się nie zmienią, to będzie więcej śmieci niż ryb i oceanu - mówią uczniowie.



- Dzieci edukują się, kształtując od małego dobre nawyki. Wyrośnie pokolenie, które rzeczywiście będzie chciało zadbać o naszą planetę - dodaje Jolanta Świst, wychowawca klasy II C, Szkoła Podstawowa numer 6.



W tym roku akcja sprzątania świata odbywa się pod hasłem "Z kulturą w naturę".



Autorka edycji: Joanna Chajdas