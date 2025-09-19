Festiwal Wojska Polskiego w Świnoujściu. Weekend pełen atrakcji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Koncerty orkiestr wojskowych, pokaz musztry paradnej i sprzętu wojskowego, to tylko niektóre atrakcje Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy w Świnoujściu w najbliższy weekend - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



- Promenada zamieni się w miejsce, gdzie będą paradowali żołnierze. Nie tylko przyjedzie do nas zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, ale zagrają do tego orkiestry dęte. Będzie również pokaz sprzętu wojskowego. Taką wisienką na torcie mają być wieczorne koncerty w amfiteatrze - dodaje Basałygo.



Początek wydarzenia w sobotę o godzinie 12, na promenadzie w okolicach Muszli Koncertowej. Ostatnim wydarzeniem będzie niedzielny koncert galowy o godz. 19 w amfiteatrze.



Autorka edycji: Joanna Chajdas