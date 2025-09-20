Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Wideo Maciej Papke [Radio Szczecin]
Uczniowie szczecińskiego liceum z workami w rękach ruszyli na wojnę z odpadami. W ramach Akcji Sprzątania Świata wzięli się za porządkowanie terenu wokół stawu wędkarskiego naprzeciw jeziora Głębokie w Szczecinie.
- Dopiero zaczęliśmy, ja już uzbierałem worek petów i kapsli. - Już nawet na wejściu można zobaczyć, ile papierosów i kapsli jest. - Ludzie nie wiedzą i nie widzą, ile oni złego robią dla planety, jak to wyrzucają wszystko. - One (śmieci) nie rozkładają się w sumie albo bardzo długo się rozkładają. - To później się zbiera i to jest po prostu okropne dla środowiska naszego - mówią uczniowie.

- Myślę, że w centrum dbają więcej o porządek. Może być to brak edukacji, ale też po prostu takie lekkie podejście do życia. Nie przejmują się tym. Myślę, że to jest tylko jeden śmieć. Jak się później okazuje, te śmieci można przeliczyć na worki - mówi nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, Agnieszka Dołęga.

W sprzątaniu wzięli udział uczniowie szczecińskiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8551 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 5778 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3475 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3092 razy)
  5. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2759 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zawody, konkursy, koncerty w szczytnym celu - festyn dla Adasia na Dziewokliczu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski

Najnowsze podcasty