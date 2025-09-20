Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uczniowie szczecińskiego liceum z workami w rękach ruszyli na wojnę z odpadami. W ramach Akcji Sprzątania Świata wzięli się za porządkowanie terenu wokół stawu wędkarskiego naprzeciw jeziora Głębokie w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Dopiero zaczęliśmy, ja już uzbierałem worek petów i kapsli. - Już nawet na wejściu można zobaczyć, ile papierosów i kapsli jest. - Ludzie nie wiedzą i nie widzą, ile oni złego robią dla planety, jak to wyrzucają wszystko. - One (śmieci) nie rozkładają się w sumie albo bardzo długo się rozkładają. - To później się zbiera i to jest po prostu okropne dla środowiska naszego - mówią uczniowie.- Myślę, że w centrum dbają więcej o porządek. Może być to brak edukacji, ale też po prostu takie lekkie podejście do życia. Nie przejmują się tym. Myślę, że to jest tylko jeden śmieć. Jak się później okazuje, te śmieci można przeliczyć na worki - mówi nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, Agnieszka Dołęga.W sprzątaniu wzięli udział uczniowie szczecińskiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi.