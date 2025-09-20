Szczecinecki szpital z pieniędzmi na rozwój cyfrowy

Sześć milionów złotych trafi do szczecineckiego szpitala. To pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Fundusze mają być przeznaczone na cyfrowy rozwój placówki. Szpital rozbuduje i zintegruje systemy informatyczne. Ma to umożliwić pełne prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.Zdigitalizowane zostaną też papierowe karty informacyjne z leczenia szpitalnego, by lekarze mieli do nich szybki, bezpieczny dostęp. Placówka wzmocni też cyberbezpieczeństwo.