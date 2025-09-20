Zmierzą hałas na przebudowanej ulicy Szafera

Po przebudowie przyszedł czas na pomiar emisji hałasu. Chodzi o odcinek ulicy Szafera w Szczecinie od alei Wojska Polskiego do Sosabowskiego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, pomiar nie ma nic wspólnego ze skargami mieszkańców na nocne wyścigi w okolicach ulic Sosabowskiego i Szafera. W tej sprawie na prośbę mieszkańców interweniowała szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej, Ilona Milewska.- Zgłosiłam tę sprawę, rozmawiałam z panem komendantem policji i komisariatu Pogodno. Mają to na uwadze, monitorują te kwestie wyścigów. Jeśli chodzi o odcinek Sosabowskiego, chwileczkę musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Będzie przeprowadzany pomiar mniej więcej w maju przyszłym roku - mówi Milewska.Pomiar emisji hałasu ma być wykonany do końca października. Jego koszt to prawie 100 tysięcy złotych.