"Dzień Psiaka i Kociaka" - festyn na rzecz bezdomnych zwierzaków w Dobrej [WIDEO, ZDJECIA]

Zbierali pieniądze dla czworonożnych przyjaciół. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej koło Szczecina odbył się w sobotę "Dzień Psiaka i Kociaka".

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Dla piesków i kotków bezdomnych. Oczywiście, że wrzucamy, ile możemy. Dlatego, że są charytatywne, że to jest dla jakiegoś szczytnego celu robione. - To trafia jednak do schroniska, a nie gdzieś do czyjejś kieszeni. - Było dużo (bezdomnych) zwierząt, jeszcze zanim te schroniska były, po ulicach po prostu błąkały się - mówią odwiedzający.- Pieniążki będą przeznaczone na karmę, na leczenie. Chcemy kupić takie specjalne maty dezynfekcyjne, które zapobiegają przenoszeniu chorób między pomieszczeniami i między zwierzętami. Około 100 kotów czeka na dom i około 25 psów - mówi dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Jadwiga Tumielewicz.Sobotni festyn połączony był z aktywną strefą edukacji, w której uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak na co dzień pomagać zwierzętom.