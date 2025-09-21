Wspomnienie przemysłowej strony Szczecina w Willi Lentza

Wystawę "Przemysł w Polskim Szczecinie" otwarto w sobotę w Willi Lentza. Ekspozycję przygotowało Archiwum Państwowe w ramach obchodów 80 lat Polskiego Szczecina.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Na planszach pokazane są losy najważniejszych szczecińskich zakładów produkcyjnych - między innymi: Stoczni Szczecińskich i Gryfu, Wiskordu, Skolwina, Polmosu, Dany czy Odry. Czasami aż trudno uwierzyć, że tak wiele działało przedsiębiorstw w naszym mieście - mówi jeden z kuratorów wystawy Paweł Gut.- Jest to historia, część zakładów nie istnieje, część się przebranżowiła, część zmieniła swoje też funkcje. Współcześnie młodzi ludzie w ogóle nie pamiętają, że takie zakłady istniały, a my starsi też mamy jednak krótką pamięć - mówi Gut.Dodatkowo na ekranie można też oglądać fragmenty szczecińskich kronik filmowych. Wystawa czynna będzie do końca roku.