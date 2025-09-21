Trwa Festiwal Artystyczny Wojska Polskiego w Świnoujściu

W Świnoujściu trwa drugi dzień Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego. Goście i mieszkańcy kurortu mogą w różnych częściach miasta uczestniczyć w pokazie wojskowego sprzętu, oglądać musztrę paradną i być widzami niezwykłych koncertów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W festiwalu udział biorą orkiestry wojskowe z całej Polski, mówi Wojciech Bal, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. - Pięć orkiestr z całego kraju, bo jest orkiestra z Rzeszowa, z Bydgoszczy, z Koszalina. Mamy jeszcze reprezentacyjny artystyczny zespół Wojska Polskiego, składa się z baletu i chóru.Wisienką na torcie festiwalu jest koncert galowy, który odbędzie się o godzinie 19 w świnoujskim amfiteatrze. Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia przypomina, że wydarzeń jest znacznie więcej. - Festiwal trafi też na Warszów i do Przytoru. Wielkie wydarzenia w amfiteatrze, wiele wydarzeń plenerowych właśnie na promenadzie w różnych miejscach.Wydarzenie jest nową inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej, która łączy historię z nowoczesnością i pokazuje bogactwo kultury w Wojsku Polskim.