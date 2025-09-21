Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Trwa Festiwal Artystyczny Wojska Polskiego w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu trwa drugi dzień Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego. Goście i mieszkańcy kurortu mogą w różnych częściach miasta uczestniczyć w pokazie wojskowego sprzętu, oglądać musztrę paradną i być widzami niezwykłych koncertów.
W festiwalu udział biorą orkiestry wojskowe z całej Polski, mówi Wojciech Bal, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. - Pięć orkiestr z całego kraju, bo jest orkiestra z Rzeszowa, z Bydgoszczy, z Koszalina. Mamy jeszcze reprezentacyjny artystyczny zespół Wojska Polskiego, składa się z baletu i chóru.

Wisienką na torcie festiwalu jest koncert galowy, który odbędzie się o godzinie 19 w świnoujskim amfiteatrze. Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia przypomina, że wydarzeń jest znacznie więcej. - Festiwal trafi też na Warszów i do Przytoru. Wielkie wydarzenia w amfiteatrze, wiele wydarzeń plenerowych właśnie na promenadzie w różnych miejscach.

Wydarzenie jest nową inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej, która łączy historię z nowoczesnością i pokazuje bogactwo kultury w Wojsku Polskim.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8877 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 6314 razy)
  3. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4131 razy)
  4. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3677 razy)
  5. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3243 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dzień Psiaka i Kociaka" - festyn na rzecz bezdomnych zwierzaków w Dobrej [WIDEO, ZDJECIA]
Zawody, konkursy, koncerty w szczytnym celu - festyn dla Adasia na Dziewokliczu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty