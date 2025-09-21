Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczecinianka laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Region Anna Pałamar

Fot. Facebook/ Barbara Elmanowska
Barbara Elmanowska laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Mieszkanka Szczecina i wykładowczyni na Uniwersytecie Szczecińskim została wyróżniona za powieść "Woliera".
- Ta nagroda znaczy dla mnie bardzo dużo, mówi Barbara Elmanowska. - To trzy lata pracy było nad książką. Taka głęboka satysfakcja i spełnienie. Cała jej struktura została doceniona. Cały język tej opowieści, wrażliwość, fabuła. Bardzo, bardzo mnie to ucieszyło.

Elmanowska otrzymała 40 tysięcy złotych nagrody, statuetkę oraz lornetkę, czyli Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest debiutującym pisarzom.

To jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Ta nagroda znaczy dla mnie bardzo dużo, mówi Barbara Elmanowska.

