Każdy mógł polatać - Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców [ZDJĘCIA]

Dzieci, młodzież i dorośli. Każdy mógł wziąć udział w Mistrzostwach Świnoujścia w Lotach Latawców, które odbyły się na plaży przy świnoujskim wiatraku. Łącznie na starcie stanęło 128 zawodników.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Pogoda w tym roku sprzyjała uczestnikom.- Zobaczyliśmy dzisiaj rano na Facebooku, że jest organizowany, a przy okazji mamy taki latawiec, bo ja latam też na katesurfingu i postanowiliśmy przyjść zobaczyć - mówi uczestnik zawodów.W tym roku mistrzostwa odbyły się po raz 21. Organizatorem wydarzenia jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin.