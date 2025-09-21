Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Każdy mógł polatać - Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Dzieci, młodzież i dorośli. Każdy mógł wziąć udział w Mistrzostwach Świnoujścia w Lotach Latawców, które odbyły się na plaży przy świnoujskim wiatraku. Łącznie na starcie stanęło 128 zawodników.
Pogoda w tym roku sprzyjała uczestnikom.

- Zobaczyliśmy dzisiaj rano na Facebooku, że jest organizowany, a przy okazji mamy taki latawiec, bo ja latam też na katesurfingu i postanowiliśmy przyjść zobaczyć - mówi uczestnik zawodów.

W tym roku mistrzostwa odbyły się po raz 21. Organizatorem wydarzenia jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8875 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 6312 razy)
  3. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4122 razy)
  4. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3677 razy)
  5. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3241 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dzień Psiaka i Kociaka" - festyn na rzecz bezdomnych zwierzaków w Dobrej [WIDEO, ZDJECIA]
Zawody, konkursy, koncerty w szczytnym celu - festyn dla Adasia na Dziewokliczu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty