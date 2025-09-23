Do Rosjan docierają jedynie twarde argumenty - tak poniedziałkowe wystąpienie szefa polskiego MSZ w ONZ komentuje lider Konfederacji w naszym regionie Marcin Bedka.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wicepremier Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zaznaczył m.in., że jeśli Rosja dokonała naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Estonii przez przypadek, powinna się przyznać i przeprosić.W Rozmowie pod Krawatem była mowa także o ostatnich atakach ze strony polityków PiS na Konfederację. - To pokazuje, że rośniemy w siłę i jesteśmy w stanie podbierać wyborców - stwierdził Marcin Bedka.- Cała Konfederacja chce robić rzeczy dobre dla państwa. Natomiast jeżeli my będziemy mieli gwarancję, że rzeczy dobre dla państwa się dzieją, to możemy wchodzić w różne układy. Natomiast my nie uważamy, że partie, które dzisiaj rządzą, to one robią dobrze dla Polski - tłumaczy Bedka.Jak mówił polityk Konfederacji - nie wierzy we wcześniejsze wybory, bo działacze polityczni na wysokich stanowiskach mają zbyt dużo do stracenia. Odniósł się również do niedawnego spotkania Sławomira Mentzena z europosłem AfD - Tomaszem Froelichem w Szczecinie.- Obie partie chcą zatrzymać zielone szaleństwo UE - mówił Bedka.W środę gościem Rozmowy pod krawatem będzie Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.