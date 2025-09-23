Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 80-lecie [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Dawid Krystek, Zbigniew Puszkarski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dawid Krystek, Zbigniew Puszkarski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miało we wtorek dwie okazje do świętowania: 80-lecie działalności oraz nadanie Orderu Uśmiechu jego prezesowi.
- To niezwykłe wyróżnienie, które niejako jest zwieńczeniem działalności towarzystwa - powiedział prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt Pyszkowski. - Nie tylko mojej, ale przede wszystkim setki, może tysięcy działaczy, którzy od 1945 roku wnosili i dalej wnoszą wkład w to, abyśmy mogli jak najwięcej dzieci uszczęśliwić.

Order Uśmiechu to wyróżnienie przyznawane dorosłym przez dzieci. Jaka powinna być osoba, która go otrzymuje? - Osoba, która na pewno w jakiś sposób pomaga też dzieciom się rozwijać. - Powinna być miła, pomocna, pozytywna, szczęśliwa, przyjazna - mówią dzieci.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Domu Kultury Słowianin, zaprezentowano także filmy upamiętniające historię i współczesną działalność Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- To niezwykłe wyróżnienie, które niejako jest zwieńczeniem działalności towarzystwa - powiedział prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt Pyszkowski.
Order Uśmiechu to wyróżnienie przyznawane dorosłym przez dzieci. Jaka powinna być osoba, która go otrzymuje?

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 6527 razy)
  2. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 4902 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od przedwczoraj oglądane 4113 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3475 razy)
  5. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od wczoraj oglądane 2857 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dzień Psiaka i Kociaka" - festyn na rzecz bezdomnych zwierzaków w Dobrej [WIDEO, ZDJECIA]

Najnowsze podcasty