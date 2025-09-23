Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 80-lecie [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miało we wtorek dwie okazje do świętowania: 80-lecie działalności oraz nadanie Orderu Uśmiechu jego prezesowi.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Domu Kultury Słowianin, zaprezentowano także filmy upamiętniające historię i współczesną działalność Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.





- To niezwykłe wyróżnienie, które niejako jest zwieńczeniem działalności towarzystwa - powiedział prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt Pyszkowski. - Nie tylko mojej, ale przede wszystkim setki, może tysięcy działaczy, którzy od 1945 roku wnosili i dalej wnoszą wkład w to, abyśmy mogli jak najwięcej dzieci uszczęśliwić.Order Uśmiechu to wyróżnienie przyznawane dorosłym przez dzieci. Jaka powinna być osoba, która go otrzymuje? - Osoba, która na pewno w jakiś sposób pomaga też dzieciom się rozwijać. - Powinna być miła, pomocna, pozytywna, szczęśliwa, przyjazna - mówią dzieci.