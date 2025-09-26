"Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody

Wielkie Grzybobranie w Puszczy Goleniowskiej. W sobotę w Nadleśnictwie Kliniska odbędą się zawody.

Edycja tekstu: Michał Król

Każdy może przyjść, mile widziane są całe rodziny - mówi Mateusz Bzdęga, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kliniska.- Mamy bardzo duży wysyp grzybów. Od rana nastąpi rejestracja grzybiarzy, wszyscy pójdą w las. Na konkretną godzinę zaprosimy ich ponownie, żeby zważyć te ich zbiory i zobaczyć, kto tak naprawdę uzbierał w tym czasie najwięcej grzybów. Serdecznie zapraszamy - mówi Bzdęga.W programie są też animacje dla dzieci i degustacja wyrobów leśnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 7:45 w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, adres: Pucko 1.