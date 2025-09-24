Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym

Dwie osoby z kadry kierowniczej szczecińskiego Szpitala Wojskowego zatrzymane. Usłyszały zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień.

Zatrzymanych przesłuchano, śledczy zastosowali wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenia majątkowe i dozór. Prokuratura nadal prowadzi swoje czynności na miejscu, dlatego jeszcze nie przekazuje pełnych informacji o sprawie.





Szpital Wojskowy działa bez zmian.

Edycja tekstu: Michał Król

O sprawie jako pierwszy poinformował portal gs24.pl. Pułkownik Bartosz Okoniewski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu informuje, że na miejscu działali żołnierze ze szczecińskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej.- Dokonano przeszukań pomieszczeń służbowych, a także zatrzymano m.in. dwie osoby pełniące funkcje kierownicze w szpitalu. Bardzo ogólnie, dotyczy to postępowań przetargowych - mówi Okoniewski.