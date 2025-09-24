Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Inga Iwasiów odeszła z Prezydenckiej Rady Kultury

Region Krzysztof Cichocki

Inga Iwasiów. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Inga Iwasiów zrezygnowała z udziału w Prezydenckiej Radzie Kultury.
Swoją decyzję pisarka ze Szczecina tłumaczy m.in. rozczarowaniem z funkcjonowania rady. W swoim oświadczeniu pisze m.in. o kryzysie, który rozpoczął się wraz z odwołaniem Cezarego Cichego ze stanowiska Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta.

Pisarka dodaje przy tym, że nie zaprzestanie pracy na rzecz kultury.

Prezydencka Rada Kultury w Szczecinie powstała w maju tego roku. Jej kadencja ma trwać 4 lata.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

wrzesień 2025
